Return to Canada: Super DIRTcar Series Canadian drivers discuss return to home soil

The Super DIRTcar Series had a feature at Autodrome Drummond in Quebec on Monday and another today. The three-race visit to Canada will conclude Wednesday at Brockville-Ontario Speedway.

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DRUMMONDVILLE, Quebec — After a four-season hiatus, the Super DIRTcar Series returned to Canada for three nights of racing that started Monday and ends Wednesday.

As the Series goes north of the border, the three Super DIRTcar Series Canadian rookie drivers are eager for their chance to return to their home turf to show what they can do in a Big-Block Modified against the best in the division — trying to build their presence in the Series like fellow Canadian Mat Williamson was able to do.

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