OSWEGO — Jacob Murray made himself a baseball hero and turned his manager into a psychic with his walk-off single to clinch the Oswego Little League Majors Division championship on Tuesday at Lagoe Field.
Murray singled in the bottom of the sixth inning to score Michael Krawczyk from second base and secure a thrilling 3-2 victory for the Firefighters over the Police, sweeping the best-of-three championship series.
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