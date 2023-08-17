Buff claims DIRTcar Sportsman feature victory at Land of Legends

Andrew Buff is pictured in victory lane after winning the DIRTcar Sportsman feature Wednesday night at Land of Legends Raceway.

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CANANDAIGUA — Andrew Buff continued to turn Land of Legends Raceway into his personal playground Wednesday night for the DIRTcar Sportsman Series’ Championship Series kickoff.

After dominating a Central/West Region event at the Canandaigua track in July, he returned with the same swagger for the SummerFAST event. Buff, of Latham, set quick time, won his heat race and then took home the $1,500 check.

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