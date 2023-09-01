Mayoral candidate Rob Corradino campaigning

Councilor Rob Corradino marches in the Independence Day parade in the city of Oswego on July 2. Corradino is running unopposed for mayor but said he will campaign over Labor Day weekend anyway to meet as many voters as possible.

 Ken Sturtz photo

OSWEGO — Councilor Rob Corradino has run for Oswego Common Council four times but had an opponent only in his first election.

“Each of those times, I knocked on every door because I think it’s important to see people,” he said. “I think it’s important to go out and see people and hear what they have to say because I represent them.”

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