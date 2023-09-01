OSWEGO — Councilor Rob Corradino has run for Oswego Common Council four times but had an opponent only in his first election.
“Each of those times, I knocked on every door because I think it’s important to see people,” he said. “I think it’s important to go out and see people and hear what they have to say because I represent them.”
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