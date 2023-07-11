Harborfeset

People celebrate along the Oswego River during Harborfest in this file photo. Oswego County removed four of 37 applicants in its most recent round of federal stimulus funding through the American Rescue Plan Act (ARPA). They include Harborfest, A.J. Montclair Inc., Mitchell’s Speedway Press and Sample News Group.

 File photo

OSWEGO — Oswego County abruptly removed four applications from what is expected to be the final round of funding through the American Rescue Plan Act.

County legislators on several committees considered and approved 33 other applications from municipalities, nonprofits and private businesses. Those applications will come before the full legislature on Thursday for final approval.

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