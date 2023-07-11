OSWEGO — Oswego County abruptly removed four applications from what is expected to be the final round of funding through the American Rescue Plan Act.
County legislators on several committees considered and approved 33 other applications from municipalities, nonprofits and private businesses. Those applications will come before the full legislature on Thursday for final approval.
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